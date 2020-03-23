近日美中對新冠疫情爭議愈見激烈，外媒今日獨家報導，美總統川普在大陸新冠疫情爆發前數月調走一名關鍵的駐陸控官員，使得美方無法即時獲知並向華府報告在中國大陸發生的重大公共衛生事件。

路透23日發自華盛頓的獨家消息指出，有4位知情人士透露，去年被川普撤銷職位的美國疾病專家是駐在大陸疾控中心的一名女性流行病學家琳達．奎克(Linda Quick)，她於7月離任。而新冠病毒首批病例最早可能在11月就已出現，隨著疫情擴大，川普政府在2月份開始譴責大陸隱匿疫情，同時還阻止美國專家進入大陸提供協助。

報導說，曾於2007年至2011年間擔任此一職務的華裔專家朱保平(Bao-Ping Zhu，音譯)表示，琳達．奎克被調離大陸一事令人傷心，如果當時有美國疾控專家在大陸，全世界公共衛生官員和政府可能會提早行動。

消息人士說，作為美國疾控中心雇員，琳達．奎克原本處於很好的位置，可以充當美國了解大陸訊息的耳目，可能可以提前數周警告美國可能面臨的嚴重威脅。可惜的是，琳達．奎克於去年7月離開後，沒有替補的官員接手，因此缺乏獲得第一手消息的機會。

對此，美國疾控中心在向路透發出的一份聲明稿中表示，取消這一顧問職位並不妨礙華盛頓獲取資訊的能力，此事與美國疾控中心未提早獲知大陸疫情「完全沒有關係」。

美國疾控中心表示，關於在大陸「不設置常駐顧問」的決定早在去年夏天就開始，這是因為中國大陸已擁有傑出的技術能力和相關專案的成熟度。美國疾控中心與中國大陸疾控中心已經建立了30年的緊密合作關係。我們有合適的工作人員與大陸接觸，如果對方提出要求，美國有能力提供技術援助。

據美國衛生與公共服務部（HHS）秘書阿扎爾（Alex Azar）表示，該部門於1月初得知了新型冠狀病毒的情況。

消息人士認為，美國領導人不應該依賴大陸疾控中心訊息，因為最初幾週大陸官員疫情輕描淡寫，直到1月20日才承認人與人之間傳播的證據。

(中時電子報)