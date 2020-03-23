消防局第三救災救護大隊太平分隊即將原地拆除重建，地方民代相當火竹人土雀躍，台中市議員李麗華回憶，102年四月梅雨季她到太平分隊發現梅雨季造成積水四十公分，隊員雙腳泡在水裡上班相當不捨，經多年爭取，舊建物將拆除原地重建，令人期待。

第三救災救護大隊太平分隊3月30日即將原地拆除重建，立委何欣純24日將邀內政部消防署副署長江濟人現場勘查；而對於該老舊建物得以重建，李麗華也表示，太平分隊是二樓建物建於民國72年，後因辦公室不夠用搭建三樓，不料中央以無建照為由，卻也無配套的狀況狠心拆除。

102年四月梅雨季時她實地到此堪查，訝然發現現址積水40公分，隊員雙腳泡在水裡上班，目睹此景，李麗華相當不捨因此在103年向市府爭取近三千萬經費增建。唯前市長林佳龍團隊在堪察後鑑於該建物即將於108年底廳舍建物滿35年可拆除重建，也免增建後舊結構不堪負荷。

經李麗華持續在議會質詢、關心，如今太平分隊3月30日即將拆除重建，預計兩年後完工，身為太平地區民代，李麗華表示，相當期待地方的打火弟兄有一個全新現代化風貌的新廳舍，真的等太久了。

(中時 )