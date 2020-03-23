防疫特約旅館距桃園中正國際機場約30分鐘車程，內有獨立空調。（縣府提供）

防疫旅館提供新進住客備品一套，同時每日定時提供3餐和礦泉水、茶包，以及日常清潔用具。（縣府提供）

新冠肺炎疫情持續發燒，目前仍維持「零」確診的金門，縣府全面執行將病毒阻絕於境外的大戰略，23日啟動在台灣北部的防疫特約旅館，鼓勵並補助返國鄉親直接在台居家檢疫14天，期待這項離島縣市的創舉作業，進一步強化全島複式防疫網，確保鄉親的健康和平安。

縣府表示，這處防疫特約旅館距桃園中正國際機場約30分鐘車程，內有獨立空調並提供新進住客備品一套，同時每日定時提供3餐和礦泉水、茶包，以及日常清潔用具，環境整潔幽靜。

縣府指出，新冠肺炎疫情緊繃，已造成全球大流行，且境外移入個案持續攀升，中央疫情指揮中心宣布自台北時間3月19日零點起，不論國籍，入境台灣一律實施居家檢疫14天，對於醫療能量不足的外島金門，無疑是一大衝擊，為將疫情阻絕於境外，楊鎮浯縣長特別指示縣府團隊尋找台灣北部防疫旅館合作，提供無合適處所鄉親，在台居家檢疫的住宿場所。

觀光處說明，合作防疫特約旅館每日房費新台幣2400元，並提供3餐，目前已有鄉親進住，縣府為鼓勵出國返台親鄉留台入住旅館居家檢疫，原則上將給予補助房費1200元，詳細方案內容敲定後盡快公布，並將追溯自3月19日生效，希望對讓在台完成14日居家檢疫的鄉親，不必為尋找住宿場所煩惱，也可獲實質的協助。

縣府提醒，近期出國返台並設籍金門縣的常住鄉親，若在台無檢疫住所，需要防疫旅館時，可於返國前先與縣府「居家檢疫關懷窗口」洽詢解防疫旅館資訊（電話：0928-781-263），以便入境時填列在台居家檢疫的地址，安心完成檢疫程序。

(中時 )