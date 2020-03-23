苗栗男子爬上法院2樓平台報警跳樓 警方當場壓制 18:032020/03/23 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子23日跑到苗栗院檢2樓平台上，揚言跳樓，警方與消防隊員到場戒備。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣1名男子23日到苗栗地方法院開庭，卻突然跑到苗栗院檢2樓平台上，揚言跳樓，警方與消防隊員獲報後趕抵現場救援勸說，並伺機將他壓制，帶離平台。 揚言跳樓的男子23日下午被苗栗地院傳訊開庭，但他跑到地檢署2樓，並打開窗戶爬到院檢入口處的2樓平台，自行打電話報警說要跳樓。苗栗縣消防局與苗栗警分局不敢大意，到場戒備。 男子站在高處平台情緒激動，宣洩對司法不公的怒氣，警方與消防人員不斷在1樓勸說，僵持半小時之久，警方伺機進入平台，趁他不注意之際壓制在地，並帶到法院拘留室安置。 (中時 ) #男子 #爬上 #法院 #2樓 #平台 #報案 #跳樓警方 #當場 #壓制 #苗栗 也許您會感興趣 推薦閱讀 英特爾調整伺服器處理器技術藍圖取消Whitley平台Cooper Lake處理器 09:092020/03/19 財經 前台東大武鄉長趙宏翰涉貪重判 限制出境出海8個月 15:212020/03/19 社會 馬籍男看守所發燒 已退燒1採陰性 21:592020/03/19 社會 苗栗》苗栗智障福利協進會推出曼菲廚房 16:092020/03/20 生活 台南仁德果糖工廠凌晨大火 1、2樓全毀所幸無人傷亡 11:382020/03/21 社會 防疫期間照辦案 八德警埋伏抓改造手槍 18:422020/03/21 社會 遠距當道 筆電伺服器接單旺 04:092020/03/22 財經要聞 美德醫電商平台 防疫立大功 04:102020/03/23 財經要聞 夜店臨檢逮到檢疫男 重罰百萬 04:102020/03/23 社會新聞 祝融突襲工廠鐵窗卡死 3越南移工枉死異鄉 14:002020/03/23 社會 社會熱門新聞 妥瑞氏生遭同學步步進逼刺死 行凶畫面曝光 - 社會 狠父拿11月大女嬰當出氣筒 搥胸擊頭出血不治遭起訴 - 社會 桃園警方防疫臨檢 有業者配合自主歇業14天 - 社會 渣男與情侶室友飲爛醉 隔日偷溜回房撿屍性侵19歲女 - 社會 台南居家檢疫人數暴增10倍 政府投入控管人力倍感艱辛 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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