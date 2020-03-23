苗栗縣1名男子23日到苗栗地方法院開庭，卻突然跑到苗栗院檢2樓平台上，揚言跳樓，警方與消防隊員獲報後趕抵現場救援勸說，並伺機將他壓制，帶離平台。

揚言跳樓的男子23日下午被苗栗地院傳訊開庭，但他跑到地檢署2樓，並打開窗戶爬到院檢入口處的2樓平台，自行打電話報警說要跳樓。苗栗縣消防局與苗栗警分局不敢大意，到場戒備。

男子站在高處平台情緒激動，宣洩對司法不公的怒氣，警方與消防人員不斷在1樓勸說，僵持半小時之久，警方伺機進入平台，趁他不注意之際壓制在地，並帶到法院拘留室安置。

(中時 )