全球疫情急劇擴散，今年上半年，各地多個重要船展已宣布延期舉辦，小型遊艇銷售恐將受買氣遞延而有波動，但大型豪華遊艇銷售並未受影響，東哥（8748）23日表示，東哥的美國東岸代理商，3月已銷售3艘OA豪華遊艇，總額約2,700萬美元，創歷史同期銷售新高。

東哥23日召開董事會，通過去年財報，2019年合併營收約36.90億元，年減6.79％，每股稅後盈餘約0.50元，比2018年的3.85元，大幅減少，董事會並決議配發0.50元現金股息。

東哥表示，去年獲利大幅縮水，主要是提列匯兌的帳面損失、以及新產品開發及新市場布局的宣傳推廣費用增加，才導致淨利從2018年的9.06％，下滑到1.25％，其中，2019下半年匯率波動產生的兌換損失逾4,600萬元、約當影響每股盈餘約0.50元。

東哥指出，目前受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，今年上半年全球各地多個船展，已宣布延期，包含美國第三大的棕櫚灘船展(West Palm Beach Boat Show)、及澳洲黃金海岸船展，船主外出消費活動減少、小型遊艇買氣遞延，但不影響大型豪華遊艇客群消費意願。

東哥說，雖然棕櫚灘船展延期，但是，東哥代理商在3月仍銷售3艘OA品牌豪華遊艇，總額約2,700萬美元（約台幣8.5億元），創下歷史同期銷售新高，代表私人遊艇產業並不如傳統旅遊產業受疫情衝擊。

東哥表示，根據歷史經驗，重大公衛疫情結束後，仍殘留群聚恐慌的心理陰影，相較於傳統旅遊方式，富豪客群更加偏好選擇隱密、獨立性高的私人遊艇旅遊，回顧2003年SARS後，東哥營運從2003年到2005年，持續3年成長、複合成長率超過20％，顯見疫情後銷售動能強勁反彈。

(工商 )