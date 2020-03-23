以「健身工廠」布局市場的連鎖健身企業柏文（8462）董事會宣布，為激勵士氣、凝聚並提升同仁向心力，將自今（24）日起至5月23日首度實施庫藏股，以轉讓股份給員工。柏文計畫預計在100～200元間買回2000張，若低於下限將持續執行，買回總金額上限3億元。

柏文實收資本額約6.98億元，此次買回股份僅占已發行股數約2.86％，且所需金額上限僅占公司流動資產約34.21％。柏文表示，董事會已考慮公司財務狀況，此次買回股份不影響公司資本維持。

受新冠肺炎疫情衝擊，柏文股價23日開低並一度重挫9.33％至102元，終場仍下跌3.56％、收於08.5元，創2017年9月底以來2年半低點。

柏文2019年合併營收35.26億元創新高，年增17.09％。毛利率32.47％、營益率18.33％，分創歷史第3高及新高，歸屬母公司稅後淨利亦創4.7億元新高，年增5.88％，每股盈餘7.15元，優於前年追溯調整後的6.99元。公司尚未公布股利配發。

柏文今年前2月累計營收5.77億元，年增5.1％，續創同期新高，營運未受疫情影響而出現重大變化。但近1個月股價重跌達40.56％、其中近5日重挫達28.23％，下跌幅度均明顯高於加權指數的26.11％、14.29％。

(工商 )