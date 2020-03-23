數金人才再掀挖角風，台新Richart大將跳槽中信。新冠疫情升高帶動國銀的數位金融業務再掀一波高潮，也吹起了一陣挖角風，據了解，台新旗下數位金融帳戶品牌Richart的高階主管，資深協理李雅婷日前已由台新銀轉戰中信銀，由於李雅婷在數金界向有Richart大將之稱，因此消息傳出，受金融業高度矚目，已成為數位金融圈討論的熱門話題。

台新旗下的Richart在數位金融圈可說相當風光，特別是替台新打響了在數位金融品牌的知名度，其中李雅婷是圈內公認的「靈魂人物」，在李雅婷離開台新之後，原本業界也傳出她會加入line bank，但最後答案揭曉是轉檯到中信；據側面了解，中信從台新延攬李雅婷，目標是希望能成功複製李雅婷在台新作數位金融品牌Richart的經驗，把中信數月前才正式推出的數金新品牌banking my way「養大」，而這次李雅婷轉戰中信，可說單槍匹馬，也被業界形容是去中信對數金業務帶來「鯰魚」效應。

中信、台新兩大銀行對數位金融業務發展態度都非常積極，在台新高階主管換跑道到中信之後，會否帶動其他銀行之間的數位金融高階主管人事大搬風，已是數位金融業者下一個觀察重點。

(工商 )