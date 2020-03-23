改編自真實歷史事件的《長沙里之戰：被遺忘的英雄》，在韓國上映當時擊敗同檔好萊塢大片《從前，有個好萊塢》、《捍衛生死線》，蟬聯7天票房冠軍，而《變形金剛》女星梅根福克斯的加盟，也引發不小的話題。

梅根福克斯跨國飾演戰地記者「瑪格麗特．希金斯」一角，她表示：「意外發現韓國電影的製作方式十分特別，竟然能邊拍邊剪輯！」對於參演感想，梅根福克斯則說：「這部作品擁有十分豐富的魅力，這是我第一次參與真實歷史改編的作品，以前一直很想跟郭景澤導演合作，而且這次的參演對我而言是全新挑戰。」她很榮幸能與其他演員及導演一起完成本作，認為這部片是一部應該讓全世界知道的重要作品。

《長沙里之戰：被遺忘的英雄》 改編自真實歷史事件。（圖／車庫提供）

本片集結《朝鮮名偵探》金明民、《變形金剛》梅根．福克斯、《人狼》崔珉豪、《物怪》金吝勸、《CSI犯罪現場》喬治．伊茲、《致命目擊》郭時暘、《無意間發現的一天》李宰旭、《82年生的金智英》金聖喆等豪華演員陣容。故事敘述一群平均年齡17歲的學生兵，受訓期間僅兩週，為了讓「仁川登陸戰」能順利進行，而前往長沙里展開聲東擊西的「長沙登陸戰」。本片4月24日在台上映。

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(中時電子報)