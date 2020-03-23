瞄準竹竹苗科技與工業園區，培養即戰力數位人才，中華大學與台灣微軟公司23日宣布深化合作，共同成立台灣第一間產學接軌、教授AI技術暨實作課程的微軟人工智慧創能學院，透過跨領域課程供全校學修習，預計每年將培養出200名AI人才，成為業界數位轉型的種子。

中華大學在2018年就開設了33門跨領域AI課程，6個學院高達7成的學生都接觸或是應用AI技術，例如資電學院有AI能力培養與圖形辨識、管理學院有智慧零售和大數據、建築與設計學院則有智慧建築與無損檢測。在過去認為與科技較為無涉的人社以及觀光學院，也設有如外文對話練習、對話機器人語料平台建置等相關課程。

產業AI化數位轉型迫在眉睫，此次中華大學攜手台灣微軟公司開設微軟人工智慧創能學院，將分別從大一到大四都設置課程，從0.5到1學分的微學分課程，到高年級的專業實習、專業製作，每個年級課程都有AI元素導入，預計每年以培養200名各領域AI人才為目標。

校長劉維琪表示，以產業應用導向的微軟人工智慧創業學院可全方位提升中華大學師生的AI實力，同時向外落實大學社會責任，協助產業數位轉型。第一波就瞄準學校周邊的新竹科學園區、竹南科學園區、湖口工業區以及銅鑼工業區等等與中華大學有策略夥伴關係的企業。

台灣微軟首席營運長何虹博士指出，這次台灣微軟攜手中華大學創辦人工智慧創能學院要從產業應用入手，著重AI技術與實作，讓擁有各式產業技能的人才，因應科技不斷發展及市場新的需求，專業技能不斷升級並強化競爭力，同時期待催生更多跨產業、接地氣且具啟發性的解決方案，實踐產業AI化、AI產業化的承諾。

(中時 )