妖怪村吸引人潮，重現溪頭榮景，林志穎居功厥偉。（廖志晃攝）

溪頭明山森林會館董監事會日前改選，高齡84歲的董事長林光演將退休；一手打造「妖怪村」文創形象品牌的總經理林志穎，也將同進退，在3月底卸下總經理職務，同時退出經營團隊，並且重新布局，籌畫開創事業第二春。

林志穎表示，新任董事長林淇園是他的堂兄，擁有經營事業的豐富經驗，相信在他帶領下，明山森林會館業務將會有一番新氣象。

明山森林會館是家族企業，現任董事長林光演曾經擔任鹿谷鄉農會總事、鹿谷鄉長；他的侄子林志穎於2006年接任總經理，發揮搞怪創意打造妖怪村，年輕人趨之若鶩，改變溪頭都是銀髮族的刻板印象，讓溪頭的遊客年齡從81歲，變成18歲！妖怪村當火車頭，也使得溪頭成為南投縣最熱門的觀光旅遊路線。

林志穎的創意思維和實戰績效，讓他贏得金炬獎、全國10大績優經理人榮耀，也獲交通部觀光局甄選為總經理級優良從業人員；目前還任南投縣旅館公會理事長、南投縣觀光產業聯盟協會理事長等要職，堪稱南投縣觀光業界的龍頭。

時值新冠肺炎疫情蔓延，觀光旅宿產業遭受嚴重衝擊之際，林志穎退出親手創造的妖怪村，對觀光產業而言，更不啻是一枚震撼彈！

(中時 )