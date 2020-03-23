新冠肺炎疫情衝擊一般餐飲消費及零售市場，但透過電商銷售的冷凍食品宅配或超商取貨商機反而逆勢成長，台南市北門區的漁民黃國良除了原先的養殖本業外，也強化後端加工設備，以因應冷凍物流需求；在佳里開設豬肉攤的李姓業者，為了開源與同業合作，兼做冷凍食品團購，防疫時期宅經濟發威，業績可媲美他賣生鮮豬肉。
黃國良飼養的虱目魚堅持不用藥，獲得生產履歷及歐盟雙認證，近年他陸續增加飼養品項及合作夥伴，也斥資2000萬成立水產公司，增設加工區，冷凍櫃及靜電解凍設備，也讓生鮮魚貨的處理方式更加多元。
黃國良說，光是虱目魚，就能分切成魚肚、魚柳、魚皮等，還有龍膽石斑、鱸魚等，他還運用類似牛肉的乾式熟成技術，開發出一夜干、魚下巴等口味獨特的產品，並供應知名餐廳、飯店業者，市場評價不錯。
但受到新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業者訂單銳減，甚至有北部的合作餐廳已經吹熄燈號，業績明顯下滑，還好他原本就有開發其他通路，近來也與電商通路、團購網站等接洽，恰好趕上這波宅經濟潮流，加上產品定位有特殊性，訂單從餐飲轉到家庭及個人，不至於損失太嚴重。
在佳里經營豬肉攤的李姓業者，為了提升品質，增設冷凍櫃，店面也用冷藏設備保持肉品鮮度，由於原本就有製作香腸、肉片等加工品，他也開始做起團購生意，由他太太負責銷售同業的冷凍食品，希望增加客源，沒想到這波疫情，冷凍食品的銷量增加3成以上，每天忙著處理訂單，讓他笑說「太太都要比我忙了。」
(中時 )
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