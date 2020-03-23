花蓮警方近來五次出擊，只有發現1名高風險須自主健康管理的外籍男子。（許家寧翻攝）

花蓮縣警方盤點縣內60處花蓮縣警方盤點縣內60處營業場所，防止有需要居家檢疫、隔離民眾趴趴走。（許家寧翻攝）

新冠肺炎疫情擴散，花蓮警方嚴防縣內180多名居家檢疫者趴趴走，全縣5個警分局昨晚再展開聯合擴大臨檢，共計查察60處營業場所，並未查獲有違規外出，縣內12家護理之家也提升防護等級，其中有5家已全面禁止會客、探病。

花蓮縣警局防堵疫情破口，近來共發動5次聯合擴檢，盤查轄區內KTV、卡拉OK、電子遊藝場、Pub、夜店等密閉營業場所，22日深夜臨檢雖未發現檢疫偷跑者違反居家檢疫、隔離違規外出者，卻意外查獲2件酒駕通緝犯及1名酒駕現行犯。

花蓮未有確診病例傳出，僅發現1名需自主健康管理的義籍男子酒駕趴趴走，但因應疫情升溫，每日新增確診數人數增加，加上北部有養護機構護理師確診，縣府除發文通知18家養護機構、5家身障機構，「原則上不開放會客，採視訊探視為主。」

花蓮縣衛生局也比照醫療機構，強化宣導防疫工作，縣內護理之家共計12家，包含5處一般護理之家、5處精神護理之家5家及2處產後護理之家，目前各機構已自行制定會客時間規範，其中門諾醫院附設產後護理之家及4家精神護理之家宣布禁止會客探病。

衛生局指出，其餘7處護理之家自行制定相關會客規範，時間、人數均有公告及限制，基本上每天上、下午各開放1個時段、陪探病以1人為限，也配合中央政策，所有進出人員均需量測體溫，且要實名登記並記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。

(中時 )