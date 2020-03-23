新冠肺炎疫情持續，香港近日的確診個案數目不斷上升，其中有多名確診患者曾出沒蘭桂坊酒吧。香港特首林鄭月娥今日（23日）宣布，港府將立法暫停禁止全港8600間餐廳出售及供應酒類飲品；另外也會跟飲食業界研究，減少婚宴和慶祝活動。林鄭指出，喝醉後若出現「更親密行為」，會使得交叉感染風險增加。

林鄭月娥23日表示，為進一步推動減少社交接觸及聚集，港府將建議全港8600間食肆、酒吧或領有酒牌的食肆，將透過修訂法律暫時禁止相關食肆停止售賣及供應酒類飲品。

她指，政府評估過，酒吧顧客的消費行為，屬於高風險，很多時候在酒吧就會脫下口罩談天，倘飲醉後甚至會出現更親密行為，令交叉感染風險增加。

林鄭稱，現時疫情變化好快，香港市民透過齊心努力，管控社交行為，可以減少確診數目，也無爆發過大型社區感染，成果得來不易。不過她相信現在感染個案增加，或因市民警覺性鬆懈，又或是更多人從海外返港。她強調這是一場持久戰，有信心可以打贏這場仗。

林鄭月娥表示，飲食業界研究減少婚宴和慶祝活動，衞生防護中心會積極跟進，向它們發出營業指引，亦會邀請相關局長與業界進行會議，了解業界如何加強防疫工作，令它們不用走到全面關閉食肆這一步。

她表示，很多市民不在家吃飯，需出外買食物，至於餐廳可否把堂食轉為外賣，港府希望聆聽業界意見才決定。

警語：禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障

(旺報 )