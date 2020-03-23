嘉義縣長翁章梁（左）在記者會中推銷新港鄉農會的「蔬活力蔬菜箱」。（張毓翎攝）

嘉義區漁會表示，因疫情的關係，線上訂購量大增，從2月底開始，團購訂單成長將近4成。（張毓翎攝）

新港鄉農會「蔬活力蔬菜箱」有產銷履歷及友善耕種的各式蔬菜。（張毓翎攝）

近年連鎖超市帶來更多便利性，也改變消費者購物習慣，到農漁會採買的族群逐漸高齡化，今年受疫情影響，順勢帶動宅配購物買氣；嘉義縣政府看準消費型態轉變，23日號召全縣農會、嘉義區漁會及養殖漁業生產合作社，在新港鄉農會舉辦宣傳記者會，呼籲民眾在防疫期間多利用網路或撥打專線，購買縣內農特產品及水產品。

昨日縣長翁章梁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及農漁會代表皆出席，他表示，嘉義縣政府官網首頁彙整各農漁會、合作社的專線及網站，讓民眾透過官網即可連結訂購，此外，嘉義縣農會還設置一個宅配服務專線05-2365111，民眾不用到市場，一通電話就能買齊18鄉鎮市的在地產品，目前提供約50個品項宅配服務，未來依民眾採購需求，將陸續增加品項。

嘉義區漁會表示，因疫情的關係，許多人不敢出門購物，線上訂購量大增，從2月底開始，團購訂單成長將近4成，尤其像冷凍海鮮、冷凍加工產品銷售量更是大幅上揚，另外，漁會與台糖生技公司合作的「虱目魚精」詢問度也很高，不少民眾為了增強免疫力而購買。

新港鄉農會供銷部主任陳銘仁表示，每年12月到隔年4月為新港洋桔梗外銷的高峰期，近日許多航班因疫情取消，3月18日以後銷日的洋桔梗遭到波及，農會只能先將花放冷藏室儲藏，另外蔬菜的部分，因有穩定的通路，免於受到銷售窘境，不過，冬季大宗蔬菜價格偏低，故期待藉由這次宣傳，將農會「蔬活力蔬菜箱」讓消費者知道。

(中時 )