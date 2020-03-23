男子陳韋傑去年9月間在士林地檢署外對蔡姓女友潑酸，然而，早在半年前陳男已傳訊恐嚇要散布女友裸照遭控恐嚇危害安全罪，士林地院審結，認他犯案後還辯稱遭人持槍威脅才被迫傳訊，但法院傳喚該人出庭作證遭到否認，法官以犯後毫無悔意，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

26歲陳男因不滿蔡女提出分手，恐嚇蔡女持有裸照，並鎖在櫃子裡面，去年3月13日傳訊「你知道我很狂、跟我逞口舌沒好處」、「我能做什麼妳自己知道、連你現在上班都會」、「你也沒臉去工作、要不要我現在做回來櫃子解鎖」、「沒差後會讓你掃地，無顏面對任何人、不街我跟你沒玩」暗示要散布裸照，導致蔡女心生畏懼。

犯案後，陳為掩蓋罪行，還自創阿霆的帳號，並稱遭阿霆用槍比頭，強迫他傳訊。但法院傳喚阿霆到庭作證，遭阿霆本人否認，法官因而認定，陳犯後毫無悔意，且未與蔡女達成和解，依法判處有期徒刑4月，得易科罰金。

另外，陳利用此案偵查階段，蔡女出庭之際，去年9月間花錢買凶，教唆男子埋伏在士林地檢署外，對蔡女和蔡父潑酸涉殺人未遂罪，現仍在法院審庭審理當中。

(中時 )