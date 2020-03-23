眾達科技（4977）23日召開董事會，通過去年財報以及股利，經結算去年合併營收25.34億元，順利創下歷史新高，惟每股稅後盈餘（EPS）4.22元仍較2018年的4.5元下降，眾達表示，係因2019年辦理現金增資發行5,000張新股而稀釋每股盈餘所致。

另眾達董事會中也同時通過去年度的股利，經董事會決議配發現金股利3.5元，配發率達82.9％，但股利卻創下2013年以來的新低，另以23日眾達收盤參考價71.5元計算，現金殖利率約4.9％。

眾達去年獲利表現不錯，其中合併營收25.34億元、營業利益3.24億元、稅後淨利2.67億元，分別較2018年增加31.2％、31％與1.1％，不過因去年辦理現增，股本放大，從而稀釋每股獲利，致去年EPS4.22元反倒比前年的4.5元下滑6.2％。

眾達表示，為持續積極投入下一世代光收發模組產品研發，去年眾達大舉擴大研發，去年研發費用仍與2018年一樣，維持在1.65億元以上，佔整體營收比重達6.53％，是去年毛利率略為下降的原因，惟投入已開始見到產品，去年第4季已有少量100G及400G試產產品出貨，此外，公司在業外因認列CB金融評價損失0.33億元，以及新竹廠因產品研發費用較2018年倍增，造成全年獲利表現未如營收亮眼，合計影響EPS減少1.44元，不過眾達強調，業外部份僅影響當期損益，並無實際現金損失，且由於CB已於2020年2月底全數轉換，後續將不再受到金融評價的影響。

展望未來，眾達指出，今年投入研發的費用仍將處於高檔，將用以投入下一世代光收發模組產品包括100G單通道、400G超高速光通訊模組及5G光收發模組，相關的投資已自去年第四季開始產生效益，並帶動去年第四季營收屢創歷史新高，惟今年1、2月因逢新冠肺炎疫情影響造成延後復工，所幸在下一世代產品100G單通道光收發模組已開始放量出貨下，合併營收亦都維持在2億元以上。

眾達進一步指出，短期內勢必會面對新冠肺炎疫情衝擊影響，然客戶需求並未減少，一旦疫情緩和，將帶動高速光收發模組市場爆發性成長，且從營收表現來看，不論是實質獲利或是營運現都還維持成長無虞，另在下一世代光收發模組產品漸顯效益，且頻寬需求持續快速成長下，未來展望仍維持樂觀審慎，不過為預做準備，眾達也表示，將加快馬來西亞檳城廠的建置動作，以期在產能調配與供應鏈管理上更具彈性。

(工商 )