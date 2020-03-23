新冠肺炎疫情在美國正式擴大。 繼上周美國總統川普宣布美國進入緊急狀態之後，隨著紐約州與加州傳出的疫情越來越多，相關州郡的州長也宣布多項封城與隔離措施，美國與歐洲疫情的擴大，加速了市場對全球經濟下滑的擔憂，根據RefinitiveDatastream統計，今年的全球企業獲利成長預期也從一月份的9.8％大幅下滑到8％，連帶讓亞股再次遭到外資賣超。

根據統計，上周外資在亞股還是全面賣超，而且賣超的幅度跟前周相當，其中，大陸股市淨流出47.99億美元，台灣與韓國股市也分別淨流出45.66億美元與25.15億美元。較特別的是印度，雖然該國受疫情影響不深，但外資上周在印度卻淨流出24.18億美元，幅度之大再次創下了2019年以來的紀錄，可見外資目前對亞洲幾個主要的經濟體，有全面落袋為安的傾向。

此外，東協各國的賣超壓力依然沒有減緩，受產業分布影響，油價重挫對印尼股市帶來的衝擊仍在擴大，上周外資對該國股市就賣超1.57億美元，致使當地股市下挫14.52％；而零售銷售與觀光旅遊的重挫，也讓泰國股市上周被外資賣超8.29億美元；至於曾關閉股市交易的菲律賓，上周的跌幅更高達17.52％，使得當地股市今年跌幅達38.85％，是東協各國中受傷較重者。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，新冠疫情在歐美擴大延燒，加上油價崩跌造成市場信心大幅鬆動，因此目前預料今年第一季全球可能出現技術性衰退，但是到了第二季起，全球經濟預料，將由新興市場帶動緩步回溫。反應到企業獲利上，市場也同步下修今年全球的企業獲利預估，從原本年初市場樂觀預期的9.8％下修至8％。

同時，新冠疫情讓大陸經濟按下「暫停鍵」。林雅慧說，根據大陸官方最新數據，當地1到2月份工業生產下降13.5％、社會消費品零售總額衰退20.5％、固定資產投資大降24.5％，且房地產、基建與製造業投資同步大幅下滑，二月份失業率則升至6.2％。隨三月復工率回升，經濟活動指標降幅有望快速收窄下，大陸經濟預期將在首季落底。

林雅慧表示，雖然市場下修今年全年的獲利預估，不過隨著預期景氣將於下半年逐步回溫，企業獲利也將受到帶動而回升。更重要的是，市場預期這波回升將延續至2021年，因此雖然下修了今年的預期，但卻上調了明年的獲利展望，預估明年全球企業獲利將來到11.4％，反而較目前的8％成長。

而根據最新統計，經過這一波修正後，美股的本益比已來到14.7倍，明顯低於平均值的19.5倍，S&P 500指數的殖利率在3月20日也達2.74％，明顯高於十年期公債殖利率的0.92％，可見從長期投資的角度來看，現在美股反而出現投資機會。類似的情況在亞洲也是一樣，在大陸、大陸A股與大中華股票策略上，團隊偏好具長期增長與良好品質的產業與公司，主要的加碼在於資訊科技、健康醫療與消費板塊。

至於在東協部分，有鑑於最近油價暴跌導致許多不錯的企業被錯殺，因此團隊反而較為看好能源公司，特別是具備強勁資產負債表的企業，將在近期市場情緒性錯殺的不久後重回合理價格。但相較2014到2015年的油價暴跌，當前市場對原油的需求更弱，未來仍須密切觀察疫情發展下對全球需求的衝擊。

(工商 )