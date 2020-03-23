善有善報！美國奧勒岡州一名女子和丈夫在馬路上救下一名差點被車撞的孩童，之後女子突然有股預感想買彩券，近日發現真的中獎，獎金高達100萬美元（約台幣3032萬元），她相當開心，認為一切都是命中註定。
根據《THE NEWS Guard》報導，這名女子查科維奇（Ann Charkowicz），日前和丈夫布萊恩（Brian）逛街時，發現大街上竟然闖入一名孩童，相當危險。他們夫妻2人趕緊帶開孩子，更好心送孩子回家，事成之後，查科維奇突然有股好預感想買彩券，「我想說自己做了一件好事，所以『好事』或許也會上門找我」。
近期中獎號碼出爐，在超市工作的她為顧客公布號碼時，赫然發現這些號碼看著有點熟悉，她感覺自己會中獎，果然真的中獎了，她開心表示「真的是天注定」。
夫妻2人決定一次領取獎金，扣完稅後仍可領回68萬美元（約台幣2063萬元），雖然中大獎，查科維奇仍計畫暫時繼續工作，直到確保她和丈夫經濟能保持穩定後才會退休。
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(中時電子報)
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