國民黨舉辦「共渡疫情．國土安居」研討會，邀請執政15縣市代表及立院黨團幹部、專家學者討論「國土規劃與地方治理」，針對「國土規劃法」修惡、修正「地方制度法」欲廢除鄉鎮市自治選舉等議題，智庫批判民進黨政府「防疫當前，卻在偷吃步」。與會發言代表主張國土計劃法不能授權給政院空白支票，也反對廢除鄉鎮市自治選舉，台中市副市長陳子敬甚至直言擔心「國民黨永遠沒辦法再執政」。

對於研討「國土規劃與地方治理」研討的緣由，國家政策研究基金會執行長高永光指出，行政院版的「國土計畫法」給行政機關太大的空間，壓縮地方政府的空間，影響非常大；此外，廢除鄉鎮市自治選舉，令人感覺是趁防疫偷渡，「防疫當前，卻在偷吃步」，作為在野黨，我們期待台灣有健全的制衡監督機制，也應提供地方政府該有的施政空間及因地制宜的考量，不應該受到剝削壓迫。

政大地政系教授邊泰明分析國土計畫的影響指出，國土資源環境的管理透過劃設分區分類的規劃，透過外部內化的影響費用以及國土保育費的機制，達成生態補償的國土復育目標。他認為，美麗國土有賴國土法治，國土法治有賴規劃管制，規劃管制有賴地方執行。

有關「國土計畫法」，台東縣機要秘書劉敏謙表示，擔憂政院版本恐產生因為全國需求而導致地方發展受限，尤其行政院以「重大建設」為由凌駕國土計畫的規定，很擔憂是否影響弱勢地方的權益；台東已經有核廢料或飛彈基地等，未來可能將大家不歡迎的部份往弱勢的地方丟，嚴重破壞憲政體制上的地方職權，「務必不能以國家重大建設為理由，開一張無期的空白支票」。

針對地方治理的議題，國家政策研究基金會內政組召集人黃德福指出，廢除鄉鎮市長選舉，民進黨的口號是要「提升行政效能」，但事實是民進黨拿不到就改成官派，例如2017年將農田水利會改成官派，但「廢掉不見得會提升效能，反而會喪失地方自治的根基」。

黃德福建議，當前國民黨不論是直轄市或縣市執政，黨內必須統合這項議題的一致立場，若一人一把號，就掉入民進黨圈套。他建議，相關議題應結合「行政區劃法」及「財政收支劃分法」作為討論的切入點，而非單純討論鄉鎮市自治的問題，拉高到整體的國土計畫及行政區劃分，讓地方真正有權、有錢，才能根本解決問題。

台中市副市長陳子敬則以自身過去擔任警察局長的經驗觀察指出，民選的鄉鎮長本身有預算，只要當地民眾有路燈、水溝等問題，兩、三天就可以處理，但若變成官派，可能需要兩、三個月，因此，對於提升相關的行政效率，他建議應該提供基層幹部如區長等有部分的權力與預算，較能提升解決鄉里問題的效率。

陳子敬也示警，國民黨必須反對鄉鎮市長廢除選舉改用官派，否則民進黨先把水利會收走，再來是農漁會，又把鄉鎮市長改官派，「我擔心國民黨永遠沒辦法再執政」。

(中時 )