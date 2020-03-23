吉安鄉公所收購滯銷葉菜，提供銀髮長者享用。（許家寧攝）

受新冠肺炎疫情影響，花蓮觀光遊客急凍，景點、餐廳人潮冷清，連帶造成蔬菜滯銷，有吉安小農感慨地瓜葉任由枯萎當堆肥，為了不要浪費小農辛苦種植成果，吉安鄉公所以分流方式收購約百餘斤，提供給鄉內25個健康站讓銀髮長者享用。

吉安鄉公所農業課長彭廉翔表示，慶豐村主要作物為龍鬚菜與地瓜葉為主，受到疫情影響，遊客明顯銳減，加上民眾為了避免群聚減少到餐廳用餐，造成不少餐廳業者歇業或減少蔬菜進貨量，估計鄉內約有7000多名農友生計受到影響。

彭廉翔指出，一般種植大宗蔬菜的農友因為有農會產銷系統，幫忙協助收購到北部和西部，葉菜價格雖會下跌，但還不至於滯銷，影響比較大為小產量、自產自銷的年長小農為主，因為長者沒有通路，又不懂網路行銷，所以產品賣不出去。

種植地瓜葉的小農江玉里說，她的葉菜主要供應給餐廳，維持基本生活開銷，現在沒人要買菜，加上葉菜類保鮮期限短，急需銷售，很多小農生計大受影響，心裡很緊張，又不知道怎麼辦，只能向鄉公所求援。

鄉長游淑貞表示，鄉公所利用鄉內14個健康站、2個社團及9個文化健康站，每天以分流方式收購小農蔬菜，提供來吃飯的長輩們食用，她說，蔬菜有些是小農拿來自用的，品質都很新鮮，公所有能力都會盡力幫忙收購，不要浪費葉菜。

(中時 )