雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館澄清，蝙蝠非新冠肺炎原罪。（張恒嘉提供／張朝欣雲林傳真）

近日有報導引述研究論文，指在蝙蝠糞便驗出1種腦心肌炎病毒，雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館與台灣蝙蝠學會23日強調，哺乳類與鳥類都可能攜帶腦心肌炎病毒，且不會人畜傳染。目前沒有任何科學證明是蝙蝠導致新冠肺炎的發生，請大家不要因此恐懼蝙蝠、甚至傷害蝙蝠，還蝙蝠1個公道。

各界尚在研究新冠肺炎的來源之際，日前有報導引述台師大生命科學系教授吳忠信的研究成果，影射台灣蝙蝠有眾多致命病毒的消息，再度引發大眾對蝙蝠的疑慮。為此台灣蝙蝠學會、黃金蝙蝠生態館與吳忠信教授確認相關內容後，發表共同聲明釐清大眾的疑慮。

黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉表示，吳忠信教授所參與的跨國研究論文指出在東亞摺翅蝠洞穴中的蝙蝠糞便僅驗出1種腦心肌炎病毒，腦心肌炎病毒主要會引起家豬的腦心肌炎和生殖系統疾病，並不是人畜共通的傳染疾病。

截至目前，並無足夠的科學證據顯示伊波拉病毒感染、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）與蝙蝠直接有關。雖然過去曾在多種蝙蝠身上找到與SARS病毒類似的冠狀病毒，但都非真正的SARS病毒。

吳忠信教授強調目前並未在台灣蝙蝠身上或糞便中找到人畜共通的冠狀病毒。他提供的資訊是呼籲大家不要因為蝙蝠可能帶有病毒而去騷擾牠們、破壞牠們的棲所，不論是防疫或保育，必須以正確的資訊為基礎，大家應該還蝙蝠1個公道。

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