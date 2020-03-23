中職23日進行防疫會議，會長吳志揚表示4月11日開幕戰將採關門比賽模式，不過中職聯盟希望爭取各隊已購買季票的球迷能入場，而各隊啦啦隊為了轉播需求，仍會在場邊熱舞加油，且無論季票球迷是否能順利進場，屆時應援團、球迷都不可以出聲吶喊，只能放電子音樂應援。

為了不要讓中職比賽太空虛，以及配合球迷收看轉播時保持熱度，因此各隊啦啦隊仍會在場邊應援，吳志揚表示，「沒觀眾(比賽)夠悶了，讓鏡頭去帶到啦啦隊在應援，也會放電子音樂應援，至少在轉播看起來有熱度。」

不過啦啦隊應援也有相關防疫限制，啦啦隊只能跳舞、不能開口應援，應援團長也不能拿麥克風出聲喊口號，只能放電子音樂，或預錄應援口號播放，吳志揚表示，「電子音樂不會有口水問題(飛沫傳染)。」

此外若中職順利爭取讓上限的150為季票球迷進場，也將制定相關規定，進場球迷無論是否為親朋好友或情侶都要分開坐，且都有固定位置，除非上廁所或閃躲界外球才能移動，連界外球也不能離開座位去撿。

(中時 )