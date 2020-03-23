新北市樹林慶祥街位在大安圳溝岸旁，約有75戶居住於此，由於民宅與渠溝間的漿砌卵石護岸相當老舊，民眾擔心颱風來襲時，護岸恐檔不住豪雨，致大水淹至家中，大安里長張俊榮盼市府在當地新作擋土牆；新北市水利局回應，此工程須耗資5000萬，且評估後認為目前防護措施已足夠，暫不考慮新作擋土牆。

土城慶祥街緊鄰大安圳，雖目前已有漿砌卵石護岸，但里民認為護岸老舊，加上高度不足，擔心若豪大雨來襲，恐造成淹水問題。

張俊榮表示，水流來襲時，會造成現有護岸水泥、石頭脫落，且大水可能衝向民宅，也讓居民相當害怕，只要颱風來都「心驚驚」，擔心造成嚴重損害。

張俊榮指出，此案他已向政府反應多年，加上市府將於近期在當地施作大安路工程，他希望相關單位能順便施作新護牆及子母溝，讓當地居民安心，同時美化地方環境。

新北市水利局回應，初估施作擋土牆等設施需要5000萬，加上局內也派專人評估過，當地現有防護措施已足夠，就算大雨來也不會造成嚴重損害，且漿砌卵石護岸若有損壞，他們就會立刻派人維修，認為暫無施作必要。

水利局另外提到，亞洲路施作工程是由工務局負責，按規定工務局施作前必須先將設計圖供給水利局，由局內確認工程不會對當地造成危害後才可施工，請民眾切勿憂心。

(中時 )