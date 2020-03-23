「實在太誇張」汐止秀峰里民表示當地10年前就開始進行電纜地下化工程，未料到了現在竟仍未完工，當初設置的變電箱都已擺到生鏽，不堪使用，要求台電給個說法；台電表示，先前因路平專案，致當地路面開挖有所限制導致延宕，他們近期會重新設計，年底完工。

秀峰社區發展協會前理事長胡朝進指出，10年前為了社區安全，便向政府提議把當地數十根電纜地下化，台電也一口允諾，未料做到一半，台電卻突然停工，相關設備就這樣擺著，多年來無人聞問。

秀峰里民張小姐表示，當初施工時，台電還在當地封路，忍了數月黑暗期，卻什麼問題都沒解決，無法理解到底發生什麼事。

秀峰里長蘇樹木指出，台電將變電箱等前置作業完成後，就突然消失，相關設施都閒置在當地，變電箱甚至都已經生鏽，幾百萬元的經費就這樣白白浪費，里民抱怨頻頻，他只好找上新北市議員白珮茹協助。

白珮茹表示，她到現場看後也覺得相當誇張，單單一段電纜地下化工程竟能延宕10年，她也委請市府將此案轉交台電，要求即刻處理。

台電回應，當時便已拆除福安街的15支電桿，但仁愛路、秀峰路則受阻於路平專案，他們不敢隨意開挖新拋鋪的路面，才導致秀峰里電纜地下化工程延宕。

台電強調，他們會積極處理此案，預計3月底畫出新設計圖，除了汰換生鏽變電箱，也會將管路問題一併處理，約10月底能將當地電纜全部地下化。

(中時 )