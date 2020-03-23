為防範新冠肺炎疫情擴散，降低住宿式機構住民群聚感染風險，台東縣政府宣布，從24日起至中央流行疫情指揮中心解散止，縣內26家長照、護理之家等住宿式機構，將全面禁止探視。

台東縣衛生局指出，所謂稱住宿式機構範圍，包含縣內一般護理之家4家、長期照顧機構及各類型老人福利機構13家、全日型身心障礙福利機構4家、榮譽國民之家1家、兒少安置及教養機構4家，共計26家。

衛生局表示，上述場所於禁止探視期間，將由照護員等機構員工每周兩次主動與家屬進行電話或視訊聯繫，告知住民狀況，衛生局亦會要求機構落實人員管理、消毒清潔等作業。

另外，縣府也將於27日在迦南護理之家，針對上述機構進行情境腳本演練，嚴防機構群聚事件的發生。

衛生局呼籲，防疫非常時期，請民眾理解並配合規定，建議可採視訊關懷，降低交叉感染風險，保障自己與他人的健康，也避免增加機構內照護人員的負擔，共同守護醫療與長照資源。

(中時 )