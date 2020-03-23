衛生紙原物料充足，雲林縣北港鎮1家衛生紙工廠全力趕工生產。（張朝欣攝）

國內最近出現衛生紙搶購潮引發討論，雲林縣北港鎮1家衛生紙工廠23日強調衛生紙原物料充足，不缺貨也不會漲價，而且還可以買面紙來代替，面紙雖然價格較高，但每盒張數較多，算起來並沒有貴很多，不過面紙較不易溶於水，請不要丟進馬桶。

國內部分賣場出現衛生紙搶購潮，引發相關單位重視著手調查，雲林縣北港鎮1家衛生紙工廠近日訂單不斷，全力趕工生產，除了供應國內各家知名衛生紙公司，也開放零售讓民眾購買，1箱80包只要890元，買8箱還送2箱，價廉物美吸引許多民眾聞風而來。

衛生紙工廠負責人吳品峰表示，2年前也曾發生「衛生紙之亂」，當初是因為原物料價格上漲，民眾為了省錢引發搶購潮，此次則是因疫情民眾擔心買不到衛生紙，其實近年來國際衛生紙原物料供貨與價格都很穩定，根本不用擔心買不到衛生紙。

吳品峰認為近日搶購衛生紙主要是民眾的預期心理，看到別人買自己若不買，會感到不安心，目前只有特定幾家賣場因補貨不及買不到衛生紙，大多數賣場都還有衛生紙，民眾只要多跑幾家就能買到，若是沒時間採購，可以打電話到工廠訂購，要買多少有多少。

吳品峰指出，民眾也可以買面紙取代衛生紙，以他生產的面紙而言，1盒約20元，衛生紙1盒約9元，但面紙約200抽，衛生紙約100抽，算起來每抽價格不會相差太多，不過要注意面紙較不易溶於水，使用後請丟到垃圾桶不要丟進馬桶。

(中時 )