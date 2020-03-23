震驚韓國的「N號房」網路性暴力事件，由於註冊觀看會員數眾多，內容涉及性虐待與性侵，甚至還有許多殘忍的手段逼迫未成年少女，讓韓國社會與演藝圈都群起撻伐，更有民眾上青瓦台請願平台請求「公開主嫌個資及長相」及「公開聊天室會員資料」連署，如今韓國新聞節目也硬起來直接在社群網站上公開主嫌「博士」長相。

韓國新聞節目《想知道真相》硬起來公開嫌犯長相。（圖／翻攝自《想知道真相》IG）

越來越多藝人在社群網站上公開表示響應公開N號房會員及嫌犯個資，如今本來要在3月28日討論此事件的SBS新聞節目《想知道真相》，也提前公開主嫌「博士」趙某長相，無馬賽克版本公開後在網路上迅速發酵。

目前韓國媒體報導得知，「N號房」至少有8個聊天室群組，每個聊天室的收費標準不同，想要到下個聊天室需要付出更多費用，嫌犯至少14人，主嫌網路代號為「博士」是26歲的趙某，他們假裝警方威脅少女，或是找來失學、需要錢的女子，拍攝大尺度照片或性虐、性侵，再用這些照片及影片在聊天室中賺取暴利，當中皆無賽克，甚至有許多變態的手法，令人髮指。

目前支持「公開主嫌個資及長相」的民眾來到235萬人，「公開聊天室會員資料」也來到164萬人，就連韓國總統文在寅23日也正式要求，對付費會員展開調查，並表示必須重罰，韓國警方已開始針對會員名單調查處理。

(中時電子報)