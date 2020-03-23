受新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出，金色三麥餐廳和全民一同抗疫，力推全新「享一人」獨享套餐，只需$480元即能享受一人小餐桌，從開胃菜、沙拉、主餐到冠軍啤酒一次吃好喝好，讓消費者在非常時期也能吃得非常滿足！「享一人」獨享套餐共有13款主餐任君挑選，招牌餐點紐奧良什錦飯、南洋風味LAKSA鍋、義大利海鮮麵通通在套餐選擇內，本次更新增「超越未來蔬食堡」及「乳香牧場鮮蕈麵」兩款全新蔬食主菜！開胃菜也加入熟客必點的「酥炸椒麻雞」，不僅要讓顧客吃好還要喝好，一口氣推出350c.c啤酒、咖啡、無酒精飲品多種選擇。「享一人」獨享套餐除可在全台13家金色三麥餐廳享用外，更貼心提供來店外帶或以外送平台合作方式取餐，滿足安心用餐需求。

全民健康意識提升，金色三麥餐廳在3月推出兩款全新蔬食餐點：「超越未來蔬食堡」註1選用好萊塢明星喜愛的beyond meat 未來漢堡排，媲美真實肉排的香氣和質地抹上清新酪梨莎莎醬與酥烤潛艇麵包，營造鮮美多汁的豐富口感；「乳香牧場鮮蕈麵」註2以濃郁白醬拌炒，帶出秀珍菇、杏鮑菇、彩椒的特有香氣，是一款濃郁香滑卻清爽不膩口的奶油風味義大利麵。兩款蔬食新菜也可供「享一人」獨享套餐為主餐搭配，讓防疫在宅用餐更健康無負擔。

此外，金色三麥餐廳在季節轉換之際，推出「蒸元氣雞湯」註3，整隻小土雞入湯，先用當歸、甘草、黨蔘等數十種中藥材醃製48 小時，再以金華火腿和老母雞長時間熬煮湯頭，可做為外送、外帶新選擇。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）

(工商 )