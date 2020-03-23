台灣食品集團康師傅23日公布最新業績報告，2019年，康師傅實現營收人民幣（下同）619.78億元，較上年同期增長2.13％；公司股東應占溢利為33.31億元，年增長率達35.22％。康師傅控股表示，年內泡麵事業穩定成長，飲品事業的結構調整初見成效，下半年正向成長趨勢明顯。 新京報報導，業務層面，康師傅控股兩大業務線泡麵與飲品均實現增長，其中泡麵業務營收為253億元，年增5.79％。泡麵中更以碗裝泡麵營收最高，達到123.21億元，高價袋裝麵營收為101.98億元。其以鞏固高價、高端市場為核心，同步拓展超高端市場，實現銷額成長。 飲品業務營收為356億元，年增長0.81％。茶飲產品營收達到155.79億元，碳酸飲料及其他產品營收為122.37億元。康師傅認為，茶飲料為該公司鞏固大眾消費市場的核心產品，同時還推出高級產品「康師傅茶參廳」搶佔高端市場。百事碳酸裝瓶業務以多口味、多規格、精包裝、減糖化順應消費升級趨勢，提升消費動能。 對於2020年發展，康師傅控股稱，集團泡麵、飲品事業因不同品類特質，疫情對其的影響也不盡相同。泡麵作為穩定民生的重要產品，將盡力滿足疫情期間激增的需求；飲品銷售雖在疫情期間面臨實體店面減少營業、銷量下降的影響，但疫情結束後預期有反彈性消費。整體而言，預計2020年泡麵事業將有良好成長，而飲品事業預計2020年上半年營收和出貨量將有短暫壓力，但下半年應高速反彈。

(工商 )