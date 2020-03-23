新冠肺炎疫情延燒至全球，義大利已成為歐洲疫情最嚴重地區，目前死亡人數高達4032例，超越病毒發源地中國。義大利一名醫師目睹病患整個「死亡過程」，並透露他們在臨終前的意識都非常清醒，會慢慢感覺到自己即將死亡。

根據英國《每日郵報》報導，在米蘭當地醫院工作的醫師師科爾泰拉羅（Francesca Cortellaro）透露，他親眼目睹新冠肺炎病患整個臨終過程，「你知道最心酸的是什麼嗎？那就是看到患者在隔離病房裡孤獨地死去，在去世前還懇求你替他向孫子告別。」

科爾泰拉羅表示，自己曾幫助一位病重的婦人向孫女道別，他拿出自己的手機打視訊電話給婦人的孫女，講完電話沒多久，婦人就過世了。科爾泰拉羅指出，這些病患都相當清醒，可以感覺到自己即將死亡，「就好像她們在溺水一樣，能夠感覺到自己離死亡越來越近」。科爾泰拉也透露自己目前已經有一份很長的清單，可以幫助病患打電話給他們的親人。

另一名醫師森蒂尼（Roberto Cosentini）表示，新冠肺炎和流感相比起來嚴重許多，「這是一種非常嚴重的肺炎，對每個醫療體系造成巨大壓力。」

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(中時電子報)