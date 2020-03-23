中央流行疫情指揮中心23日下午4時邀集各縣市首長參與「視訊會議」，台中市長盧秀燕除出席會議前表示，台中市防疫今天起實施三大措施，包含禁止大型活動、五家大型夜店暫停營業兩週、暫停老人共餐改送餐盒等外，另建議中央應即刻規劃，徵用國內無線電頻道時段，用於無線教學、還有每周限購三片口罩應該要增至每天一片。

台中市長盧秀燕23日參加中央流行疫情指揮中心視訊會議前表示， 4天前台中市居家隔離和檢疫人數才約1千人，但因歐美國家台灣民眾返台潮，到今天為止已經5千人了，因此今天起台中地區提出加嚴加密3大作為，第一，戶外活動不超過500人，室內300人、第二，社區關懷據點，僅作簡易供餐，其他群聚一起的活動和課程都要暫停。第三，在人口聚集商業場所加強安檢外，希望有自主性的管理或暫時歇業，也感謝今起已有5大夜店同意停業二周。

盧秀燕接著表示，萬一最壞狀況，需全國停課，那孩子們的受教權如何維持，雖已有網路視訊教學的安排，但這些3C產品、或遠距教學的設施，恐怕無法在短期內補齊，甚而網路頻寬在大量使用下恐不足，或家庭經濟條件無法負擔，建議中央徵用無線四台，當作教學平台，全國統一授課，學生只要透過無線電視台，就可看到授課內容。

另外全國確診病例暴增，防疫需求更增，盧秀燕表示，感謝國家口罩隊這段期間提升口罩產能，不過一周3片還是不夠，應該提升至每人每天都能有一片，還有專業醫療人員也指出，專業的防疫設備如防護衣也不足，希望在這兩方面能夠再提升，以減少感染風險。

盧秀燕接著表示，各行各業已受到非常大的經濟衝擊，立法院600億元緊急預算，雖已通過超過一個禮拜，但大家都在問錢什麼時候撥下來，望3月底前能撥下來，好讓地方能趕快來度過難關；當然以我國的經濟規模，600億元是不夠的，也許中央應該繼續籌備第二批的特別預算。

(中時 )