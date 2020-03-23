新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，大鵬灣國家風景區的遊湖船及水上活動業者也受影響，搭乘遊玩人次腰斬，大鵬灣管理處在與業者座談過後，決定免收廠商1至6月的租金，希望與廠商共體時艱，達到政府紓困善意。

大鵬灣今年2月搭乘遊湖船的遊客人數，較去年同期減少約6成以上，讓業者大嘆快活不下去；沒想到3月更慘，迄今遊覽車團體還來不到10團，就算假日有到大鵬灣遊玩的散客，但也都只是走走逛逛，很少坐船或消費。

鵬管處了解業者的困境後，決定免去區內紅樹林溼地公園、濱灣公園、帆船基地等遊湖船及水域遊憩業者1至6月的租金，希望實際減輕業者的營運成本負擔。鵬管處表示，大鵬灣景點都在戶外，較無染疫風險，歡迎大家多到大鵬灣遊玩。

業者也強調，遊湖船均有相關防疫作為，包括遊客登船前會量測體溫，並加強手部酒精消毒，遊程結束後會進行全船座椅清潔消毒作業。遊湖船全為開放空間，空氣流通、陽光照射度高，遊客可放心搭乘。

(中時 )