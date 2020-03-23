高雄岡山空軍航空技術學院呂姓男學生，3次使用未申請核准的智慧型手機遭校方記過、開除學籍。呂生認為他只是服從教官指示、傳課堂資料給同學，告學校懲處不符比例原則。高雄高等行政法院認為，呂生行為沒導致洩密，校方懲處過重，判決撤銷原處分、恢復學籍，可上訴。

判決指出，呂生就讀該校「學員生指揮部學生一大隊第一中隊」二技108年班航空通訊電子系雷達工程組，2018年曾2次被查獲在校園內使用未經核准的智慧型手機，被校方分別記2次小過及1次大過。

2019年2月18日晚間，呂生在教室內又被抓到使用未經申請的智慧型手機，開啟熱點、讓筆電連接上網。校方認為他「性情頑劣屢勸不改」，記2次大過開除學籍，2019年4月生效。

事後呂生向「學生申訴評議委員會」申訴未果，提訴願也被駁回，憤而提行政訴訟。呂生強調，學校網路時好時壞，他身為班代及小老師，受教官指示將學習資料傳給同學，但當時校園內根本沒有網路訊號，他才使用自己的手機上網，整個過程才10餘分鐘，沒有洩露國家或軍事機密之虞。校方因此記他2大過，明顯有違比例原則。

校方強調，軍方明令攜入營區手機須安裝MDM管制程式，此外夜讀室、圖書館都有網路可用。呂生畢業後即為軍官，將至機敏處所、要塞堡壘任職，必須以身作則才能帶兵。

呂生遭退學後，在父母鼓勵下重拾信心，於2019年10月考取「108年公務人員特種考試一般警察人員考試」，但公務人員保障暨培訓委員會告知他，若曾被軍事院校退學或開除學籍者，將不得任官，縱經任官後發現也會被撤銷任官，呂生一聽又是晴天霹靂。

幸好法官認定，校方懲處應考量呂生動機，事實上也沒造成洩密導致損害，原本的懲處、訴願決議等都屬違法，最後判決撤銷，呂生也得以保住學籍，全案可上訴。

(中時 )