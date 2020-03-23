「國標女王」劉真22日晚間22時病逝，享年44歲，留下愛女霓霓與痛失愛妻的辛龍，辛龍現在心情更是只能用「撕心裂肺」來形容。網友聞訊也感到非常難過，紛紛湧入辛龍臉書給予鼓勵打氣，許多人看了他們一張3年前的全照片，更是感到鼻酸。
網友聞訊劉真去世的消息，紛紛湧入辛龍的臉書給予安慰「希望辛龍大哥能早日走出心中苦痛，你還有你們的寶貝要照顧著，加油。」還有人翻出辛龍於2017年時在臉書上曬出的全家福照，只見當時他一手抱著女兒，展現十足爸爸力，另一手則是要與劉真十指緊扣，全家散發出幸福的氛圍，PO文寫道：「我們要去旅遊啦！大家情人節快樂！」。
這張全家福照當時就讓許多網友看了直呼「啊啊啊被閃到了，我忘了戴上墨鏡」、「一手牽老婆，一手抱小孩～很man～超帥氣～一起出門過情人節～閃瞎全世界～重點要玩的開心哦！」、「超帥！右手抱娃娃左手牽老婆」。如今全家福照少一人，讓網友看了都十分不捨，只能不斷留言安慰辛龍。
(中時電子報)
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