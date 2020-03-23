因應防疫，台灣原住民族文化園區原住民歌舞，由原本在歌舞館內演出移至戶外，也不再與觀眾握手互動。（潘建志攝）

因應新冠肺炎疫情，台灣原住民族文化園區最受歡迎的原住民歌舞劇，表演地點由原本室內歌舞館內移至戶外，並縮短演出時間，舞者也不再與觀眾握手互動，保護觀眾與舞者。

原住民歌舞劇是園區內最大特色之一，歷年來共編了35支舞碼，含括16個原住民族群，目前實際演出的有15支。園區從過年開始便啟動新冠肺炎防疫，其中最大室內群聚場地歌舞館最嚴格，不過隨著疫情日益嚴峻，決定將表演移至戶外。

原住民族發展中心主任曾智勇說，戶外場地是歌舞館興建前的表演場地，防疫期間除了雨天都會在此演出。演出場次仍維持1天2場，但演出時間由原本1個小時縮短為30至40分鐘。演出時原本舞者都會下場與觀眾握手互動，現在全都取消。

因戶外場地為水泥地，與歌舞館專業舞台地板不同，因擔心舞者受傷，部分舞碼有翻滾等地板動作或較激烈動作，不適合在戶外表演均暫時停演，大約只剩一半舞碼可演出。目前持續有演出的有阿美族、布農族、鄒族等歌舞。

受到疫情影響，今年入園人數銳減，曾智勇說，園區是國內最大的戶外博物館，包括傳統家屋等都在戶外，不受疫情影響，室內展出也都開窗通風，歡迎大家多到園區逛逛。

(中時 )