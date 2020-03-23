合庫金今日召開董事會，通過今年的股利配發水準，合庫金合計現金、股票股利今年共計配發1.15元，若以合庫金今日收盤價每股16.5元來計算，整體殖利率超過6.9％，接近7％，是金融股少見的殖利率「天價」行情，其中現金股利0.85元，股票股利0.3元，現金殖利率亦高達5.15％，不論是股利行情或是殖利率水準，都刷新合庫金成立以來紀錄。

合庫金在108年配發總股利為1.05元，其中現金股利0.75元，股票股利每股配0.3元，今年由於現金股利更上一層樓，所以帶動總股利水準成長，股利水準約較去年成長10％，與獲利增幅相當，這次合庫金決策高層所拍定的股利發放水準，可說幾乎將全數獲利成長的部分回饋給全體股東。

台股大盤震盪，由於情勢詭譎，一般散戶投資者幾乎已經不敢「短進短出」，大部分的投資者現在已經有「作長線」的打算，此時殖利率成為更重要的參考指標；特別是近來全體上市公司股價都跌，殖利率更顯可貴，合庫金的殖利率對照最新的股價，已快到7％，這麼高的殖利率水準，在各家公股金控、銀行陸續出爐配發股利水準之後，仍可望排名第一，或至少前三大。

其他公股銀行預計也會在本周或下周召開董事會，陸續通過今年的股利配發水準。根據目前各大行庫內定的配發版本，大約都會比去年增加大約3％到9％，合庫也是各大公股金控、銀行今年配發股利水準增幅最大的一家。

(工商 )