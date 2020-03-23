受到疫情衝擊，美國腕表時尚品牌Fossi近日暫停大陸的代加工業務。界面新聞報導，根據東莞精度表業有限公司21日發布的一份關停風險公告，因為最重要客戶美國Fossil品牌現已全部停止下單，同時要求取消或暫停原生產訂單，導致工廠無法正常開工，公司經營已出現重大危機，面臨隨時關停的風險。

報導稱，在精度表業公司宣佈停產前三天，美國的Fossil集團宣佈關閉所有北美門市和絕大多數歐洲門市。Fossil集團在3月18日的公告中稱，歐美門市停業時間將持續到3月28日。同時，該集團撤銷了上個月發佈的2020全年和第一季盈利預期。

根據中國鐘錶協會統計，東莞所處的珠三角地區是大陸鐘錶代工廠的集中地之一，有多家為西方鐘錶品牌生產鐘錶的中小型代工廠。依靠外部訂單存活的代工廠在疫情衝擊下正在面臨生存的考驗。精度公司就是其中一家。

在公告中，精度公司宣布全廠停產三個月的放假安排，並表示對員工這時候辭職的理解，並作出辭職員工的遣散費用等相關安排。

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