太設（2506）因新冠肺炎疫情的衝擊，北京採封閉式管理，使得會計師無法查核太設位於北京的關聯企業北京太運大廈公司，因此太設2019年財報，也無法如期在3月31日前出具；今（23）日太設召開董事會決議，向主管機關申請展延公告2019年的財務報告，至於展延公告日期，將申請延到4月30日。

太設今天公告表示，太設轉投資公司的北京關聯企業北京太運大廈公司（以下簡稱太運公司），受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，依據太運公司所在地中國北京地區當地通知，該地區雖已復工，惟該地區採封閉式管理，致當地會計師無法進行查核、也無法執行相關替代查核程序，因此太設無法於109年3月31日前出具108年度財務報告。

太設表示，去年財務報告將申請延期公告，至4月30日之前。

太設表示，依會計師意見，太設公司申請展延具體辦理時程，係依據公司資源、人力及母子公司會計師查核所需合理時間之評估結果所擬具，因此會計師認為前述時程尚屬合理。

另外，太設總部也將有喬遷動作。太平洋建設總經理陳清暉表示，基於財務規劃的考量，太設決定把忠孝東路四段的「太平洋商業大樓」辦公室予以出租；至於「太平洋商務中心」，也是太設擁有的資產，基於資產活化考量，乾脆把總部辦公室喬遷到「太平洋商務中心」。

(工商 )