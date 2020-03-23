電梯大廠崇友實業去年新梯、汰舊換新及電梯維修保養收入三大業務均增長，去年合併營收達42.8億元而攀史上新高、稅後淨利6.79億元、EPS為3.84元而為歷史次高，今（23）日董事會決議每股配發現金股利2.7元，配息率70.31％，連續第三年配息率均超過七成，以今日收盤價53.5元計算，現金殖利率5.05％。

崇友去年新梯、汰舊換新及電梯維修保養收入三大業務均有增長，與前年相比，分別成長0.7％、5.7％、5.8％，去年合併營收42.8億元，改寫歷史新高。營業毛利12.88億元、營業利益7.97億元，稅前淨利8.33億元，稅後淨利為6.79億元，EPS回升至3.84元。

崇友23日董事會承認去年財報，會中決議也決議每股配發現金股利2.7元，6月19日召開股東會。

崇友指出，崇友近年積極推動新梯案源結構優化，積極推動汰舊換新，兩項業務去年都成長，維保業務收入每年都穩定成長3％～5％，去年毛利率30.10％、營業利益率18.63％。

崇友表示，崇友對今年第一季營運維持審慎樂觀態度，持續採取多品牌接單、新梯案源結構優化策略，積極佈局中高階自有品牌「堅尼西斯」拓展商用案源銷售，此外，崇友致力拓展台灣高齡電梯龐大汰換商機，近年社區型住宅、公共工程等大型汰舊換新訂單需求明顯增加，挹注汰舊換新業務保持雙位數成長動能，可望帶動公司整體營運表現進一步提升。

(工商 )