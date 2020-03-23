新冠肺炎疫情日趨嚴峻，台東縣長濱國小特將義賣所得購買消毒酒精，於今日下午捐贈給社會處、長濱鄉公所等14個單位使用。縣長饒慶鈴表示，這是給孩子最好的身教示範，防疫不分你我他，讓大家一起攜手對抗疫情。

縣府教育處表示，義賣活動是由台北市的安致勤資基金向苗栗雙連地區農民購買茂谷柑，交由長濱國小義賣，再將義賣所得購置防疫酒精，共計100桶、2000公升的酒精，悉數捐贈給台東縣轄區內受感染風險較高的單位及大型醫療院所，包括馬偕、東基、聖母等醫院，讓第一線的醫護夥伴獲得更充裕的防護。

長濱國小指出，長期資助校方的安致勤資，在2018年花蓮地震時亦曾委託學校進行雙連茂谷柑義賣活動，當時將所得19萬餘元交由台東縣政府專戶，協助花蓮震災重建。

這次肺炎疫情肆虐，雙方再次攜手合作，獲得鄉親熱情支持，在30小時內售出481箱水果，所得除了購買酒精捐贈給各單位進行防疫之外，餘額也會全數捐給關山聖十字架療養院，全力促成公益善行。

總計這次活動2000公升的酒精，將分別贈予馬偕、縣府社會處、臺東中、成功商水、長濱鄉公所、創世基金會等14個單位。

(中時 )