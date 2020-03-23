台南市刑大為防範宮廟遶境期間發生鬥毆事件，特別拍攝影片上網宣傳，大陣仗請來超過20位員警客串，分別演出片中「唬爛堂」、「譜聾宮」等轎班成員，雙方因為一個噴嚏就在廟埕開打，最後在警方強勢介入下握手言和，兩方老大還用拱手取代握手，結合防疫大玩時事哏，由於情節逗趣，在台南市警局、市刑大臉書專頁共吸引17萬人點閱，留言也大讚「超有創意！」

新冠疫情正酣，大型活動也紛紛暫停，警方少了到場宣導的機會，就透過影片宣導，讓宅在家的民眾都能明白相關法令修改，不要觸法，警方指出，《刑法》第149、150條修正案在今年1月17日生效後，只要其中一方聚集3人以上即構成「聚眾」，若有持球棒鐵棍等危險器械，以及掀桌、嗆聲等恐嚇行為，就被認可有施強暴脅迫的意圖，將以現行犯逮捕偵辦，最重可處6月以上5年以下有期徒刑。

（取自台南市警局）

由於宮廟遶境容易聚集群眾，影片也以此為主題，情商某廟埕場地，虛構「唬爛堂」、「譜聾宮」轎班進香，一言不合大打出手，警方也立即出動快打部隊壓制並維持秩序，雙方見苗頭不對想私下和解，但根據現行法令得「通通帶回派出所」，依法究辦，當然也不忘加入「拱手不握手、防疫不鬥毆」的防疫slogan。

南市刑大維持一貫宣導片傳統，拍攝零經費，從劇本、演員、道具到拍片剪輯全由同仁一手包辦，前後利用5天的時間，濃縮成2分15秒的影片，包括拉頭髮、噴口水、變球棒等橋段，讓網友覺得超級搞笑，轉傳分享的同時也達到宣傳效果。

台南市警局表示，新法修正迄今，南市聚眾鬥毆案件共移送6件26人，未來將和相關局處持續與所轄近3千家宮廟辦理座談，推動「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」等6大主軸。

影片呈現宮廟遶境聚眾引發衝突，演員全由員警客串。(翻攝照片)

部分場景及橋段惹人發笑。(翻攝照片)

內容還結合時事防疫哏。(翻攝照片)

(中時 )