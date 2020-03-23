因應中央流行疫情指揮中心今（23）日下午4點與各縣市視訊會議，高雄市府今特地將防疫會議提早至2點舉行。市長韓國瑜晚間召開記者會說明，會中向中央建議，南部需要大型收治檢疫場所，希望獲得中央重視。另外，高市所轄的活動中心、運動中心等場所在5月3日前暫時關閉。

韓國瑜表示，南部需要大型收治檢疫場所，高雄早在1個多月以前就提出來，今天高、屏地方政府也都提出來，這點希望中央能夠重視南部首長的需要，希望提早來規畫。

韓國瑜提到，未來14天是台灣新冠肺炎防護關鍵時刻，因此今天高市第13次防疫會議中通過，高市所屬民政局、社會局、運發局等活動中心、關懷據點等場所，都會暫時關閉至5月3日。

衛生局長林立人表示，針對防疫旅館部分，各縣市有困難，因此會中向中央表示，能否就媒合防疫旅館，協助訂定不同樣態，給予業者適當補償及獎勵。有關防疫物資，高市府提出消防局弟兄可能運送檢疫對象，需要補給防護衣、N95口罩。

有鑑於前幾天安養護中心爆發護理師確診個案，林立人指出，與中央會議中建議，不管是醫療體系，或是社政、衛政單位所屬的機構，建議中央研擬多套腳本，若將來發生確診個案，能有所依循處理。

林立人也補充，明天開始到5月3日高市老人活動中心、C級據點、原民會健康站，以及運發局所屬的中正技擊館、中正運動場、左營活動中心、國際游泳池、楠梓射擊場等等也都在內，整體上面對未來疫情挑戰，高市府會積極與中央配合。

經發局長伏和中指出，為使未來購物跟用餐更安全、舒適，繼續推廣「新禮貌運動」，建議購物排隊間距1公尺、餐廳用餐也是間隔1公尺以上，使用開放式空間或有窗戶的包廂，鼓勵室內大型購物商場及餐廳來支持。

(中時 )