苗栗縣警察局利用周末，動員5個分局優勢警力，針對大型酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢並勸導業者主動歇業，落實防疫。警方利用M-Police小電腦逐一檢視過濾現場民眾，包括到場的送貨員也不放過，並未發現不法。

苗栗縣警局指出，一旦查出在場者具居家隔離、檢疫監管身分，將立即通報衛生主管機關，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌裁罰100萬元，另由衛生局視情節輕重，送集中檢疫場所強制安置。

苗栗縣警察局長翁群能呼籲，正值國內防疫關鍵時刻，為維護國人身體健康，守住第二波疫情，居家隔離或居家檢疫的民眾，務必確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，以免遭受重罰，避免增加群聚感染風險。

縣警局除強化電子圍籬監管各該居家檢疫、隔離者外，透過M-Police系統加強查詢前往酒店、KTV消費者身分，以有效防堵居家檢疫、居家隔離違規案例，達到防疫萬全無破口。

(中時 )