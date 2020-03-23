台股集中市場今（23）日盤中觸及瞬間價格穩定措施計304檔517次，也就是說，這304檔平均瞬間價格穩定措施有1.7次。

證交所表示，在上市1,096檔個股及ETF中，23日有304檔觸及瞬間價格穩定措施，占比為27.73％。

(工商 )