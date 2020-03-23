台股盤中瞬間價格穩定措施計304檔517次 18:522020/03/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股集中市場今（23）日盤中觸及瞬間價格穩定措施計304檔517次，也就是說，這304檔平均瞬間價格穩定措施有1.7次。 證交所表示，在上市1,096檔個股及ETF中，23日有304檔觸及瞬間價格穩定措施，占比為27.73％。 (工商 ) #瞬間 #價格穩定 #觸及 #措施 #台股 也許您會感興趣 推薦閱讀 ＜逐筆交易小學堂-系列報導9＞－FOK委託遇瞬間價格穩定措施 04:102020/03/19 證券．權證 台股基金 長線投資價值浮現 04:102020/03/19 投資理財 離岸人民幣貶逾7.1關口 大貶500點 11:502020/03/19 財經 台股超跌 醞釀反彈契機 04:102020/03/20 投資理財 台股強彈站上10年線 投顧 曝下周台股低點 13:582020/03/20 財經 瘋搶物資 friDay冰櫃銷量暴增 04:102020/03/21 產業特刊 疫把火延燒 台股基金去年八成報酬 遭吞噬 04:092020/03/22 財經要聞 立榮、華信即起防疫升級！旅客全程配戴口罩、破37.5°C拒載 09:362020/03/22 生活 「進場點」超肉腳 國安基金為何6戰完勝？ 00:032020/03/23 財經 澳洲再砸1.2兆台幣 振興經濟 04:102020/03/23 全球財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 狂灑錢沒效！4大產業皆空 爆企業慘況逼近金融危機 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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