中航（2612）23日董事會通過去年財報，營收37.63億元，獲利3.24億元，EPS1.64元，公司方面說明，去年EPS較前年的2.60元減了36.92％，主要是因為去年年初巴西礦場發生水壩崩堤事件，讓公司第二季簽的長約運價偏低所致。公司董事會決議今年配發現金股利0.8元。

中航船隊清一色是海岬型船，今年首季因為新冠肺炎疫情，中國大陸鋼鐵與汽車廠停工時間拉長，進口鐵礦砂與煤炭貨量銳減，致使海岬型船運價嚴重低迷，近期緩步回升，上周五海岬型平均日租4,067美元，成本價根據船齡在1萬到1.5萬美元之間。

中航因為去年12月與今年1月換約船隻都有簽到可獲利的運價，今年首季獲利無虞，第二季公司有2到3艘船隻要換約，目前一年期合約運價在1萬美元上下，估計下半年市場會有明顯好轉，中國大陸也會提出振興經濟措施，全年仍可保有獲利。

(工商 )