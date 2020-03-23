新冠肺炎疫情衝擊國內飯店營運，因此許多星級飯店陸續推出外帶餐點來吸引顧客，其中台北神旺大飯店於今(23日)在飯店1樓開設「速速購」街邊快閃店，匯集潮品集中餐廳的經典潮州美饌與港式點心、伯品廊西餐廳的歐法料理，以及澄江日本料理的和風佳餚，皆以覆熱方便的冷凍調理包全新亮相，此外，全館餐廳亦推出多款精緻外帶盒餐，試賣第1天民眾反映熱烈，該飯店公關表示：「首日銷量可以說是超乎我們的預期!」

伯品廊西餐廳推出的精緻盒餐，其中西西里花枝墨魚麵是人氣款商品。(神旺大飯店提供)

神旺大飯店速速購門市販售輕鬆加熱即可食用的冷凍調理包，商品多達18種，包含黃耆黨蔘燉烏骨雞、黑蒜紅燒豬腳靈芝菇、椰漿風味瑪莎曼咖哩雞、匈牙利紅酒燉羊肉、豬肉薑汁燒、午仔魚一夜干、醇高湯等，價格最低只要88元起，當日現做的精緻餐盒，每份僅150元起，消費者可透過電話事先預訂餐點，再於約定時間至現場取貨，冷凍食品建議3天前預訂，取貨時間為早上10點至晚上7點半，餐盒訂購時間為早上9點半至10點半，取貨時間為11點半至下午1點。

圖為可覆熱的冷凍商品匈牙利紅酒燉羊肉。(神旺大飯店提供)

今首賣熱銷商品以潮品集中餐廳的黑蒜強身豬腳便當、潮式椒麻雞腿便當，及伯品廊西餐廳的西西里花枝墨魚麵，還有澄江日本料理的牛肉壽喜燒便當為主，神旺大飯店祭出優惠回饋活動，凡單次購買任4包定價100元以上之冷凍商品，即贈推薦商品，有梅菜炆扣肉、豬肉薑汁燒、法式胡蘿蔔濃湯共3款擇1；如單次消費滿1000元，再贈特製限量「雅黑手提布質保冷袋」1個，限當日兌換，送完為止；消費達5000元以上可免費外送至北市大安區、信義區、中正區、松山區，其他地區如要外送則需另計價。

(中時 )