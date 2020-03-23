新冠肺炎疫情持續延燒，日本截至目前為止，累計確診已達1101件案例，死亡人數41人，就在各界加強宣導要民眾少出門、做好防疫措施之際，日本格鬥賽事K-1 WORLDGP主辦單位，卻堅持23日於埼玉縣的超級體育館舉辦活動，絲毫不理會日本政府延期的提議。

K-1是以重量級為主的新形態格鬥比賽，是空手道場正道會館館長石井和義在1993年所創辦，2012年被香港K-1Global Holdings 公司收購，比賽形式則打破傳統模式，大膽導入燈光、音響、舞蹈、音樂等，以流行音樂及演唱會的方式與比賽結合，在日本廣受社會大眾喜愛，也是近年來最成功的商業格鬥賽事之一。

自從新冠肺炎爆發以來，日本政府就呼籲民眾盡量不要參與大型體育、藝文等活動，以避免發生群聚感染。而日本經濟再生大臣西村康稔，在知悉琦玉縣將舉辦K-1大型賽事活動後，便請琦玉縣知事大野元裕，向主辦單位提出，配合政府政策取消活動的建議，卻未獲主辦方採納。

K-1賽事主辦單位強調，會做好萬全準備，包括發送口罩以及請觀眾在入場券上填寫住址、聯絡方式等，如果有人感染新冠肺炎可立即進行追蹤調查。根據日本放送協會（NHK）報導，這場在埼玉超級體育館舉辦的「K-1 WORLD GP」活動，一共吸引了6500人前去觀賞。

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(中時電子報)