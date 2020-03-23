新冠肺炎持續延燒，警察除肩負監控居家檢疫隔離者，還要監控疫情假訊息、調查囤積防疫物資，桃園市長鄭文燦23日特別到刑事警察大隊科技犯罪偵查隊慰問，讚科偵隊已追蹤近30件假訊息送辦，更透過科技還原個案的接觸史及移動史，讓防疫工作滴水不漏。

桃園市長鄭文燦在桃園市警局局長陳國進陪同下，慰問刑事警察大隊科技犯罪偵查隊，他笑言科偵隊是他任內成立的，默默工作但貢獻很大，像是疫情期間，積極在臉書、IG、LINE等網路社群媒體情蒐、追蹤假訊息IP，清查不實訊息來源及發文者身分，第一時間攔截，避免錯誤訊息傳播，引發不必要的恐慌，至今已查獲近30件假訊息案件，依法處辦。

鄭文燦也提到，科偵隊更運用各式科技工具疫情調查，透過手機追蹤技術，還原確診個案的接觸史及移動史，比起一般疫調官僅能以口頭詢問移動史，更能進一步匡列出居家隔離的接觸對象及活動範圍，避免出現疫調空窗及缺口，阻絕社區傳播。

鄭文燦感謝防疫期間警察局的協助，包括居家隔離、檢疫者的管制，一旦有「趴趴走」，查獲行蹤就會開罰10萬到100萬元，警方也協助防止防疫物資哄抬價格，這些看不見的防疫工作繁重又辛苦，強調防疫沒有僥倖空間，期盼未來每項工作都能夠落實，順利度過疫情。

(中時 )