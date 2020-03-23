圖輯》嚴凱泰也找她開舞 劉真最美倩影成追憶 19:052020/03/23 中時電子報 施品瑜 、 蔡曉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉真22日病逝，最美倩影成追憶。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「國標女王」劉真22日晚間22時22分病逝台北榮總，享年44歲，留給粉絲無限懷念。劉真當年為了堅持跳舞夢想，不惜鬧家庭革命，後來被電視台邀請上節目並和天王劉德華共舞，一舉打開知名度，自此之後，不少名人、明星都會找上她教舞，專業認真又親切的態度備受好評，如今劉真因病離世，讓曾與她合作過的人都相當哀慟。 2007年劉真現身中華汽車盃舞蹈國際公開賽記者會，與嚴凱泰為賽事開舞。（圖／中時資料照片） 2008年劉真出席郭台銘與舞蹈老師曾馨瑩婚禮。（圖／中時資料照片） 2008年劉真發表舞影音全集，在記者會上談到新書籌備的辛苦，現場激動落淚。（圖／中時資料照片） 2008年劉真與王怡仁出席中時集團尾牙，拍照邀約不斷。（圖／中時資料照片） 2008年劉真邀媽媽韓寶永一同出席「六分鐘護一生」公益活動。（圖／中時資料照片） 2009年劉真出席教學DVD宣傳活動，秀手肘上大片烏青。（圖／中時資料照片） 2010年劉真和張菲熱舞。（圖／中時資料照片） 2010年劉真拍攝3D舞蹈mv。（圖／中時資料照片） 2010年劉真首度舉辦影迷生日會。（圖／中時資料照片） 2010年劉真與Selina一起跳舞。（圖／中時資料照片） 2011年劉真站台活動扮瑪麗蓮夢露。（圖／中時資料照片） 2011年劉真新書記者會邀來楊麗菁(後左)、豬哥亮、范可欽站台。（圖／中時資料照片） 2011年豬哥亮（右）前往舞蹈教室與劉真（左）跳舞。（圖／中時資料照片） 2012年劉真穿價值6萬元舞衣現身。（圖／中時資料照片） 2016年劉真、辛龍參加林心如歸寧宴。（圖／中時資料照片） 2016年劉真產後首度公開亮相。（圖／中時資料照片） 2017年劉真出新書，辛龍站台。（圖／中時資料照片） 2017年劉真新書記者會，和辛龍公開放閃。（圖／中時資料照片） 2019年劉真為台中國際舞蹈嘉年華站台宣告活動正式開跑。（圖／中時資料照片） 圖輯》「最愛跳著舞的自己」 劉真國標舞人生謝幕！ 來不及陪女兒長大 她曝劉真最後爆哭請求心碎了 蔡壁如曝柯文哲親診劉真內幕 辛龍到最後一刻才放手 緊急取材》劉真搏鬥45天等不到換心病逝 演藝圈好友崩潰痛哭 (中時電子報) #劉真 #圖輯 #嚴凱泰 #開舞 #國標女王 #辛龍 #劉德華 #病逝 #張菲 #豬哥亮 也許您會感興趣 推薦閱讀 國標女王驟逝／劉真快樂他就快樂 愛妻一句話「辛龍飛法國買包」 13:152020/03/23 娛樂 劉真6月45歲生日前病逝 生前3最愛曝光 12:442020/03/23 娛樂 辛龍忍痛吻別劉真 深情許諾「來世再做夫妻」 14:042020/03/23 星光 辛龍承諾「隨時都找得到我」 劉真笑談夫君貼心暖舉 14:382020/03/23 娛樂 曾在44歲劉真舞蹈教室練舞 安心亞悲痛「願老師一路好走」 14:372020/03/23 娛樂 曾一起當「小真」...小嫻痛悼劉真：她就是仙女下凡 14:332020/03/23 娛樂 獨／劉真念舊重情義！康康憶兩人合作「她希望跳舞是快樂的」 14:342020/03/23 娛樂 悼念劉真逝世 梁靜茹黑畫面不捨「謝謝妳帶來很多美麗的畫面」 15:352020/03/23 娛樂 劉真病逝當晚 沈嶸火大反擊「命理師沒有消費劉真」 17:212020/03/23 娛樂 劉真離世時間藏玄機 吳宗憲首曝「22」意涵 17:442020/03/23 娛樂 娛樂熱門新聞 獨／劉真等不到換心病逝 才剛傳截腳趾 - 娛樂 劉真病逝 吳宗憲曝辛龍真實現況「走不出來」 - 娛樂 辛龍痛失愛妻「想跟劉真走」 余天曝她沒健保「但有好朋友」 - 娛樂 蔡壁如曝柯文哲親診劉真內幕 辛龍到最後一刻才放手 - 娛樂 劉真病逝辛龍「撕心裂肺」 柯P認證沒機會才做痛苦決定 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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