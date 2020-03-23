「國標女王」劉真22日晚間22時22分病逝台北榮總，享年44歲，留給粉絲無限懷念。劉真當年為了堅持跳舞夢想，不惜鬧家庭革命，後來被電視台邀請上節目並和天王劉德華共舞，一舉打開知名度，自此之後，不少名人、明星都會找上她教舞，專業認真又親切的態度備受好評，如今劉真因病離世，讓曾與她合作過的人都相當哀慟。

2007年劉真現身中華汽車盃舞蹈國際公開賽記者會，與嚴凱泰為賽事開舞。（圖／中時資料照片）

2008年劉真出席郭台銘與舞蹈老師曾馨瑩婚禮。（圖／中時資料照片）

2008年劉真發表舞影音全集，在記者會上談到新書籌備的辛苦，現場激動落淚。（圖／中時資料照片）

2008年劉真與王怡仁出席中時集團尾牙，拍照邀約不斷。（圖／中時資料照片）

2008年劉真邀媽媽韓寶永一同出席「六分鐘護一生」公益活動。（圖／中時資料照片）

2009年劉真出席教學DVD宣傳活動，秀手肘上大片烏青。（圖／中時資料照片）

2010年劉真和張菲熱舞。（圖／中時資料照片）

2010年劉真拍攝3D舞蹈mv。（圖／中時資料照片）

2010年劉真首度舉辦影迷生日會。（圖／中時資料照片）

2010年劉真與Selina一起跳舞。（圖／中時資料照片）

2011年劉真站台活動扮瑪麗蓮夢露。（圖／中時資料照片）

2011年劉真新書記者會邀來楊麗菁(後左)、豬哥亮、范可欽站台。（圖／中時資料照片）

2011年豬哥亮（右）前往舞蹈教室與劉真（左）跳舞。（圖／中時資料照片）

2012年劉真穿價值6萬元舞衣現身。（圖／中時資料照片）

2016年劉真、辛龍參加林心如歸寧宴。（圖／中時資料照片）

2016年劉真產後首度公開亮相。（圖／中時資料照片）

2017年劉真出新書，辛龍站台。（圖／中時資料照片）

2017年劉真新書記者會，和辛龍公開放閃。（圖／中時資料照片）

2019年劉真為台中國際舞蹈嘉年華站台宣告活動正式開跑。（圖／中時資料照片）

(中時電子報)