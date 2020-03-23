新冠肺炎疫情升溫，旅遊觀光產業首當其衝，目前因疫情蔓延，政府也呼籲大家先忍忍，少出國。近來多次在其Youtuber頻道發表台日處理新冠肺炎民情、政策的吉田皓一也盼能為喜愛的台灣多盡點心力。吉田擬與旗下自媒體「美麗台灣」中募集受新冠肺炎影響的台灣企業或店家，提供其免費商品宣傳，盼藉由自身媒體力量助相關產業一同度過難關。

北海道North Wave節目「美麗台灣」。（吉日媒體提供）

311地震後台日關係更加友好！2019年，日本來台旅遊人數首次突破200萬人次，台灣的九份山城、平溪天燈、阿里山、日月潭、府城赤崁樓、美味小吃讓日本人著迷不已，台灣正港的珍珠奶茶去年更在日本造成旋風。然新冠肺炎蔓延，讓全球觀光產業蒙上陰影，政府也籲請國人這陣子少出國，等疫情緩和後再安排。

日本Youtuber吉田皓一近來在其頻道談論台日對抗新冠肺炎、口罩政策等獲得高度迴響。過去每個月都會來台灣的他，現在也因疫情要暫緩，但想要幫台灣觀光旅遊產業盡一份心力沒有改變，目前他也定期在北海道廣播節目宣傳台灣的美與好。

吉田皓一創辦的吉日媒體行銷有限公司提供日本各種台灣觀光情報與旅遊商品販售的台旅情報網「美麗台灣」，於3月23日起募集受新冠肺炎影響之企業或店家，提供其免費商品宣傳，希望藉由自身媒體力量助相關產業一同度過難關。

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希望減少觀光客銳減對於店家及企業造成的衝擊，吉日媒體旗下自媒體「美麗台灣」提供受本次的受肺炎影響店家及企業，免費媒體宣傳。在日本觀光客無法來台的這段時間，讓日本人也能體驗到台灣的特色商品與文化，為往後的觀光復甦盡一份心力。

即日起至4月8日，台灣觀光產業可報名參加日本廣播節目「美麗台灣」免費廣告宣傳！報名對象為可提供線上販售服務並商品可出口至日本之台灣企業或店家即可報名。報名後通過審查即可於每週六上午11:30在北海道FM 82.5頻道North Wave撥出的節目「美麗台灣」上，由節目DJ也是吉日媒體的社長吉田皓一介紹其台灣特色商品，並於台旅情報網「美麗台灣」露出相關商品情報。

因疫情升溫，國人最近真得要「順時中」少出國，想看櫻花，不妨先欣賞線上花況，療癒也安心！想要接近美麗大自然，建議選擇台灣空曠處，出遊要要記得勤洗手、戴口罩，多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)